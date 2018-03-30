Экс-бенефициар холдинга «ВБМ-Групп» Андрей Ищук признан банкротом

С соответствующей инициативой в суд вышел его финансовый управляющий Илья Вайнберг.

Свое ходатайство он объяснил «отсутствием возможности реструктуризации задолженности».

"На сегодняшний момент у Андрея Ищука не выявлено никаких средств, а обнаруженного имущества недостаточно для погашения долгов перед кредиторами", — рассказал Илья Вайнберг, добавив, что из имущества у Ищука пока найдены только моторная лодка и дачный участок площадью 10 соток.

"Также на принятие решения об инициировании процедуры конкурсного производства повлияло то, что связи с Андреем Ищуком нет, на запросы он не отвечает", — рассказал Илья Вайнберг.

Напомним, с заявлением о признании Андрея Ищука банкротом в суд в начале октября 2017 г. обратилось АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). Банк мотивировал свои требования тем, что бизнесмен задолжал ему 61,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС. В декабре суд признал заявление кредитной организации обоснованным и ввел в отношении Андрея Ищука процедуру реструктуризации задолженности.

Пока МСП Банк является единственным кредитором Андрея Ищука. Но в суд с ходатайством о включении в реестр его кредиторов обратился Алексей Ищук — сумма его требований составляет 149,18 млн рублей. Право взыскания этих средств с Андрея Ищука ему переуступил Дмитрий Вольнов в апреле 2017 г., говорится в заявлении Алексея Ищука. Пока решение по заявлению Алексея Ищука судом не принято.

Кстати, в марте 2017 г. Дмитрий Вольнов обращался в арбитраж с требованием о признании Андрея Ищука банкротом, однако его заявление было оставлено судом без рассмотрения.

Как отмечают источники Волга Ньюс, знакомые с ходом дела о банкротстве Андрея Ищука, разбирательство может коснуться супруги должника.

"Согласно законодательству, может разыскиваться не только имущество, принадлежащее непосредственно должнику, но и то имущество, которое находится в собственности у его супруги и нажито совместно, в браке. В случае обнаружения такого имущества, оно также может быть реализовано с торгов", — поясняют собеседники издания.