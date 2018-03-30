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Бизнесмена, открывшего в Екатеринбурге 12 ресторанов, признали банкротом
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Бизнесмена, открывшего в Екатеринбурге 12 ресторанов, признали банкротом 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Арбитражный суд начал реализацию имущества предпринимателя, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении уральского бизнесмена Кирилла Шлаена. Гендиректора группы компаний «Реста Менеджмент» признали банкротом. Реализация имущества предпринимателя продлится до 19 сентября 2018 года.
Изначально в арбитражный суд с иском о признании Шлаена банкротом обратился петербуржец Игорь Пономарев, однако позднее к делу подключился Сбербанк. Как указано в докментации, размещенной на сайте арбитража, общая сумма долга составила более 397 млн рублей.
Изучив имущество и доходы должника, арбитраж пришел к выводу, что реструктуризация долга невозможна. Поэтому было принято решение о признании уральского ресторатора Кирилла Шлаена банкротом. «Согласно сведениям, предоставленным должником и государственными органами в ответ на запросы финансового управляющего, у должника не имеется недвижимого и движимого имущества, восстановление платежеспособности должника невозможно. Должник имеет постоянный доход в виде заработной платы в размере 46 000 руб., который является единственным источником дохода. В реестр требования кредиторов должника включены требования в размере 397 475 754 руб. 35 коп. Из проведенного анализа финансового состояния сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника. Финансовый управляющий полагает целесообразной процедуру реализации имущества должника», — указано в принятом судом решении.
Следующее судебное заседание, на котором будет представлен отчет финансового управляющего, зайнимающегося реализацией имущества должника, состоится 27 августа.
Отметим, что Кирилл Шлаен руководит группой компаний «Реста Менеджмент», в которую входит 12 ресторанов Екатеринбурга: «Хмели Сунели», «Паштет», «Троекуровъ», «Бельмесы», «SteakHouse», а также ряд других.
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