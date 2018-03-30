Пяти предприятиям Тульской области отключили газ из-за долгов

"Просроченная задолженность промышленных предприятий области за потребленный газ составила около 900 млн рублей. В списке должников числятся почти 3 тыс. потребителей промышленного сектора, из них 18 находятся в стадии банкротства, пять организаций уже отключены от сети газоснабжения за задолженность. Среди них «Киреевский завод легких металлоконструкций», задолжавший почти 4 млн рублей, и предприятие «Гурово-Асфальт» в Алексинском районе с долгом более 1 млн рублей", — сказала Фомина.

По ее словам, для выхода из ситуации газовая компания начала заключать с проблемными предприятиями договоры поручительства с возможными коммерческими организациями. «Совместно с должниками разрабатываются графики, позволяющие в согласованный срок погашать просроченную задолженность», — отметила Фомина.

Также, для взыскания долгов юристы «Газпром межрегионгаз Тула» направили исковые заявления в арбитражный суд, добавила советник гендиректора.