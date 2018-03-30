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Китай и Австралия продлят срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе
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Россия вышлет украинских дипломатов

Китай и Австралия продлят срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — Центробанки Китая и Австралии решили продлить срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе. Об этом в пятницу заявил Народный банк Китая /Центробанк/.
Соглашение позволит Народному банку Китая и Резервному банку Австралии обменять 200 млрд юаней /около 31,8 млрд долларов США/ на 40 млрд австралийских долларов.
Новый срок действия соглашения составит три года и может быть продлен после достижения консенсуса между двумя сторонами.
Соглашение направлено на содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также стимулирование экономического роста двух стран.
Китай и Австралия подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе в размере 200 млрд юаней в 2012 году. В 2015 году срок действия соглашения был продлен еще на три года. -0-
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