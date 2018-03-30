Китай и Австралия продлят срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — Центробанки Китая Австралии решили продлить срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе. Об этом в пятницу заявил Народный банк Китая /Центробанк/.

Соглашение позволит Народному банку Китая и Резервному банку Австралии обменять 200 млрд юаней /около 31,8 млрд долларов США/ на 40 млрд австралийских долларов.

Новый срок действия соглашения составит три года и может быть продлен после достижения консенсуса между двумя сторонами.

Соглашение направлено на содействие двусторонней торговле и инвестициям, а также стимулирование экономического роста двух стран.

Китай и Австралия подписали трехлетнее соглашение о валютном свопе в размере 200 млрд юаней в 2012 году. В 2015 году срок действия соглашения был продлен еще на три года. -0-