NYSE хочет приобрести Чикагскую фондовую биржу 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Нью-Йоркская Фондовая биржа (NYSE) ведет переговоры о покупке Чикагской фондовой биржи (CHX). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA-EFE/ALBA VIGARAY
В прошлом месяце американский регулятор заблокировал сделку по продаже CHX группе, возглавляемой китайскими инвесторами.NYSE может заплатить около $70 млн за Чикагскую фондовую биржу. Переговоры еще могут сорваться, отмечает издание. Покупка CHX Нью-Йоркской фондовой биржей, которая принадлежит Intercontinental Exchange Inc., положила бы конец независимости последней региональной биржи США, которая обрабатывает менее 1% объема торгов акциями в стране.
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SEC заблокировала продажу Чикагской фондовой биржи США оштрафовали Нью-Йоркскую фондовую биржу Как сообщали «Вести. Экономика», в середине февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заблокировала сделку по продаже Чикагской фондовой биржи группе во главе с китайскими инвесторами. Регулятор заявил, что остались нерешенные вопросы о структуре собственности в рамках такой сделки и о том, сохранит ли SEC достаточный контроль над биржей, если она будет продана. Это решение SEC положило конец двухлетней битве за получение разрешения на сделку. Предложение о покупке было сделано в феврале 2016 года. Сумма сделки оценивалась в $25 млн Консорциум инвесторов возглавляла китайская Chongqing Casin Enterprise Group — частная компания, которая инвестирует в развитие недвижимости и финансовые активы. Информация о продаже одной из старейших в США площадок для торговли ценными бумагами вызвала шквал критики со стороны американских конгрессменов. Многие из них выражали крайнее беспокойство усилением влияния Китая на экономику США. Чикагская фондовая биржа была основана в 1882 году. На ее долю приходится всего 0,5% дневного объема торгов акциями в США.