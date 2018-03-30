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«Дыра» в капитале Уралкапиталбанка составила 3,9 миллиарда рублей
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

«Дыра» в капитале Уралкапиталбанка составила 3,9 миллиарда рублей 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Банк России оценивает совокупную разницу между величиной обязательств и активов у потерявшего в феврале лицензию Уралкапиталбанка в 3,9 миллиарда рублей, следует из опубликованной на сайте регулятора информации о финансовом состоянии кредитной организации.
Банк России отозвал лицензию у Уралкапиталбанка с 15 февраля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным ЦБ, активы банка составляют 2,6 миллиарда рублей, обязательства — 6,5 миллиарда рублей.
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