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«Сургутнефтегаз» в 2017 году увеличил «финансовую подушку» на 162 млрд рублей
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«Сургутнефтегаз» в 2017 году увеличил «финансовую подушку» на 162 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Ликвидные активы («финансовая подушка») «Сургутнефтегаза» по итогам 2017 года увеличились на 7,8% по сравнению с показателем на начало года и составили 2,238 трлн рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.
На конец 2016 года ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оценивались в 2,076 трлн рублей.
Долгосрочные депозиты на счетах компании составили по итогам года 1,41 трлн рублей (против 1,62 трлн рублей на начало года). Краткосрочные депозиты при этом выросли с 414 млрд до 738 млрд рублей.
Сумма ликвидных активов включает финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов, а также денежных средств и денежных эквивалентов.
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