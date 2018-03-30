«Газпром» оспорил решение Стокгольма по транзиту газа через Украину

«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — сказано в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

Во вторник стало известно, что «Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.