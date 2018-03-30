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«Газпром» оспорил решение Стокгольма по транзиту газа через Украину
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Россия вышлет украинских дипломатов

«Газпром» оспорил решение Стокгольма по транзиту газа через Украину 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».
«Газпром» 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — сказано в сообщении.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
Во вторник стало известно, что «Газпром» и «Нафтогаз» на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.
В минувшую среду «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа.
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