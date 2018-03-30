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«Газпром» обжаловал решение Стокгольма по спору с «Нафтогазом»
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«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом» 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины» в отношении контракта на транзит газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
Отмечается, что 29 марта «Газпром» подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) «ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с „Нафтогазом Украины“ по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения».
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сказал, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет. При этом Круглов не ответил на вопрос, будет ли «Газпром» выплачивать «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма.
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