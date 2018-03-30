Виталий Коротких возглавил базовую кафедру «Газораспределение и газопотребление» в СамГТУ

Эта базовая кафедра организована по инициативе компании «Газпром газораспределение Самара» в конце 2017 года. Основной целью создания кафедры является дополнение существующей программы обучения студентов по специальности «Транспортировка газа» теоретическими и практическими занятиями по эксплуатации газораспределительных сетей. До сегодняшнего дня программа обучения в основном охватывала обслуживание магистральных газопроводов.

В рамках соглашения между ООО «Газпром газораспределение Самара» и Самарским государственным техническим университетом будет обеспечена подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в соответствии с потребностями региональной экономики и нефтегазовой отрасли. Также компания «Газпром газораспределение Самара», занимающаяся эксплуатацией газовых сетей на территории Самарской области , станет базовым предприятием для приема студентов на практику и потенциальным работодателем для будущих выпускников университета.

"Сейчас наши специалисты совместно с педагогическим составом факультета СамГТУ разрабатывают план работы кафедры на 2018–2019 годы. В ближайшее время он будет утвержден, и мы приступим к его реализации. Качество подготовки студентов по направлению «Газораспределение и газопотребление» — это, в первую очередь, гарантия безопасности для жителей региона, а также потенциал для развития нашей компании и газовой отрасли в целом", — сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.