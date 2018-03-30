Рынок акций РФ торгуется почти в полном одиночестве, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

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"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома"

AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине

Число мобильных абонентов в РФ в 2017 г незначительно снизилось