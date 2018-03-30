Инвестор направит 12 млрд рублей на строительство животноводческих комплексов под Курском

КУРСК , 30 марта. / ТАСС /. Компания «Агропромкомплектация» направит около 12 млрд рублей на возведение высокотехнологичного молочного и трех свиноводческих комплексов в Курской области . Последние планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе агропромышленного объединения.

"12 млрд рублей будет направлено на строительство молочного комплекса, включающего коровники, помещения для телят, доильные залы, и трех свинокомплексов в Курской области. Свинокомплексы будут введены в эксплуатацию в конце 2018 года", — уточнил собеседник агентства. Завоз первого поголовья коров из Нидерландов для молочного комплекса запланировали на весну будущего года.

Кроме этого, в 2018 году компания займется модернизацией мясоперерабатывающего завода под Курском. Также продолжается строительство комбикормового завода мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватора на 150 тыс. тонн с вводом в эксплуатацию в текущем году.