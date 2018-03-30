Депутаты Ноябрьска внесли изменения в городские расходы. Бюджет стал дефицитным

Дума Ноябрьска на заседании 29 марта утвердила корректировки в городской бюджет. Согласно внесенным поправкам, доходы муниципалитета составят 10, 6 млрд рублей, расходы — 10, 8 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 200 млн рублей, пишет «Ноябрьск-Информ».

По словам исполняющей обязанности начальника департамента финансов Ольги Усольцевой, увеличение расходной части связано с наличием на едином счете муниципалитета целевых неизрасходованных средств с прошлого года. Около 50 млн будет направлено на обустройство городского парка, 74 млн — на приобретение инженерных коммуникаций для жилых жомов, 403 тысячи рублей выделены на проведение Дня молодежи, еще 401 тысяча — на реализацию социально-культурного проекта «Здравствуй, Ноябрьск».

Доходная часть будет увеличена на 67,9 млн, 50 млн из них неналоговое доходы, еще 17 млн — средства округа на ежемесячные выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка.