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АСВ выплатит вкладчикам «ОФК Банка» около восьми миллиардов рублей
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АСВ выплатит вкладчикам «ОФК Банка» около восьми миллиардов рублей 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит 11 тысячам вкладчиков московского "ОФК Банка" около 8 миллиардов рублей, сообщает агентство в пятницу.
Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 21 марта в «ОФК Банке» сроком на три месяца и ввел временную администрацию в лице АСВ на полгода. Регулятор принял такое решение для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка.
"Согласно реестру обязательств ПАО «ОФК Банк» за выплатой страхового возмещения на сумму около 8 миллиардов рублей могут обратиться порядка 11 тысяч вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что страховое возмещение будет выплачиваться в 6 регионах, включая Мурманск и его область, где за выплатой на сумму 5,7 миллиарда рублей могут обратиться порядка 8 тысяч вкладчиков. В Карелии, по оценкам АСВ, за выплатами могут обратиться порядка 1 тысячи вкладчиков на сумму 719 миллионов рублей, в Москве — на 204,5 миллиона рублей могут обратиться около 430 вкладчиков.
В марте АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 2 апреля, их осуществит Сбербанк. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк «Объединенный финансовый капитал» ("ОФК Банк") на 1 февраля занимал 82-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 64,5 миллиарда рублей.
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