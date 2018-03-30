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Обязательства перед кредиторами банка «Анкор» выполнены на 0,3%
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Обязательства перед кредиторами банка «Анкор» выполнены на 0,3% 

Казанский репортер 25 минут назад
Фото: Казанский репортер
Около 20 миллионов рублей выплатили кредиторам обанкротившегося банка «Анкор». Речь идет о данных по выплатам первой очереди на 28 февраля 2018 года. Таким образом, погашены 0,3 процента от общей суммы задолженности. Общий размер долга составляет 6,2 миллиардов рублей. В списке 778 кредиторов, сообщает пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В течение прошлого месяца кредиторам выплатили 34 тысячи рублей, добавляет пресс-служба. Вторая и третья очереди кредиторов пока не получали выплат. Напомним, срок выплат вкладчикам «Анкора» продлен до 18 сентября 2018 года.
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