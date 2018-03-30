Внешний долг Казахстана достиг 105,9% ВВП

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Внешний долг Казахстана увеличился к 1 января до $167,5 млрд, сообщает Национальный банк Казахстана (НБК).

"По состоянию на 1 января 2018 г. внешний долг Республики Казахстан составил $167,5 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП — 105,9% (улучшившись за период — IV квартал — на 2,9%)", — отмечает НБК. К 1 января 2017 г. внешний долг Казахстана составлял $163,758 млрд Таким образом, показатель увеличился за год на 2,3%.

Между тем внешний долг страны сократился в IV квартале 2017 г. на $1,4 млрд (— 0,8%). Сокращение произошло, в основном, за счет выплат прямым инвесторам крупных добывающих компаний начисленных ранее дивидендов и погашения предприятиями внешних займов от дочерних компаний.

В составе внешнего долга $13,4 млрд (8%) приходятся на внешний госдолг, $6,7 млрд (4%) — на внешний долг банков, $43,55 млрд (26%) — на долги других отраслей, $103,85 млрд (62%) — на долги между компаниями.

При этом внешний долг госорганизаций увеличился в 2017 г. на $1 млрд до $27,4 млрд Внешние обязательства частных банков страны и Банка развития Казахстана увеличились на $400 млн Внешний долг других отраслей сократился на $550 млн, размер задолженности между компаниями — на $1,45 млрд

"Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $45,7 млрд, увеличившись за IV квартал 2017 г. на $2 млрд При этом «государственный сектор» и «банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «другие сектора» являются чистыми заемщиками", — заключает НБК.