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Почти треть дончан имеет долги по ипотеке
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Почти треть дончан имеет долги по ипотеке 

Деловое сообщество 58 минут назад
Жители региона перестали платить по ипотечным кредитам. Общая сумма просроченных выплат по итогам 2017 уже превысила 1,2 млрд руб — сообщает РБК. Это превысило показатели за аналогичный период 2016 года. Тогда сумма задолженности составляла 916 млн рублей.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) на основании данных Банка России составило список областей-задолжников. Донской регион находится в этом рейтинге на третьем месте. Обошли нас только Тюменская область, где долг по ипотеке за год вырос на 40,7% — до 2,8 млрд руб., и Воронежская область (+34,6% — до 806 млн руб.).
Более 22 тысяч семей Ростова и области взяли ипотечные кредиты на покупку жилья в 2017 году. По итогам прошедшего года ипотечная ставка по кредитам в Ростовской области снизилась до 10,7%, а сам ипотечный рынок вырос на 37,2%. По итогам 2017 года в Ростовской области было выдано 25,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 42 млрд рублей.
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