Почти треть дончан имеет долги по ипотеке 

Жители региона перестали платить по ипотечным кредитам. Общая сумма просроченных выплат по итогам 2017 уже превысила 1,2 млрд руб — сообщает РБК. Это превысило показатели за аналогичный период 2016 года. Тогда сумма задолженности составляла 916 млн рублей.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) на основании данных Банка России составило список областей-задолжников. Донской регион находится в этом рейтинге на третьем месте. Обошли нас только Тюменская область, где долг по ипотеке за год вырос на 40,7% — до 2,8 млрд руб., и Воронежская область (+34,6% — до 806 млн руб.).
Более 22 тысяч семей Ростова и области взяли ипотечные кредиты на покупку жилья в 2017 году. По итогам прошедшего года ипотечная ставка по кредитам в Ростовской области снизилась до 10,7%, а сам ипотечный рынок вырос на 37,2%. По итогам 2017 года в Ростовской области было выдано 25,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 42 млрд рублей.