Почти треть дончан имеет долги по ипотеке

Жители региона перестали платить по ипотечным кредитам. Общая сумма просроченных выплат по итогам 2017 уже превысила 1,2 млрд руб — сообщает РБК. Это превысило показатели за аналогичный период 2016 года. Тогда сумма задолженности составляла 916 млн рублей.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) на основании данных Банка России составило список областей-задолжников. Донской регион находится в этом рейтинге на третьем месте. Обошли нас только Тюменская область , где долг по ипотеке за год вырос на 40,7% — до 2,8 млрд руб., и Воронежская область (+34,6% — до 806 млн руб.).