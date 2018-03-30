Управляющие средствами НПФ «Открытие» подали иски к О1 Минца на 4,7 млрд рублей 

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Управляющие компании «Навигатор» и «Менджмент-консалтинг», управляющие пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы «Открытие», подали иски в отношении «О1 групп лимитед» Бориса Минца на общую сумму 4,7 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Большую часть этой суммы составляет иск от «Навигатора» — на 4,53 млрд рублей, «Менеджмент-консалтинг» подала иск на 167 млн рублей. Суть исков не раскрывается. В обоих делах третьими лицами привлекаются Банк России и ООО «Прайм финанс».
"Навигатор" и «Менджмент-консалтинг» управляют пенсионными средствами трех НПФ группы «Открытие», которые вошли в периметр санации: «Лукойл-гарант», РГС и «Электроэнергетики».
ТАСС ожидает комментариев сторон о сути иска.