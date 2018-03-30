«Башнефть» в 2017 году открыла пять месторождений в Башкирии и ХМАО

«Башнефть» открыла в 2017 году пять месторождений и 50 продуктивных залежей на разрабатываемых месторождениях с извлекаемыми запасами нефти категории В1С1 — 4,1 млн тонн и категории В2С2 — 6,4 млн тонн, говорится в сообщении «Роснефти» , основного акционера компании.

Дочерняя компания «Соровскнефть» в пределах лицензионного участка Северо-Итьяхский-3 в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа открыла Северо-Итьяхское нефтяное месторождение с запасами нефти С1+С2 — 4,3 млн тонн.

«Башнефть-Добыча» продолжила в 2017 году геологоразведку недр на территории Башкирии , что позволило специалистам компании, несмотря на высокую степень разведанности основного региона добычи, открыть четыре месторождения — Кипарисовое, Телекеевское, Абдукаевское и Анастасьинское. Суммарный прирост запасов нефти категорий С1+С2 по этим месторождениям составил более 2,6 млн тонн.

Два месторождения открыты на территории Илишевского района на северо-западе Башкирии. Кипарисовое месторождение — в пределах Яркеевского лицензионного участка на границе с Татарстаном . Извлекаемые запасы нефти Кипарисовского месторождения по категориям С1+С2 оцениваются в 1,568 млн тонн. Телекеевское месторождение с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 89 тыс. тонн было открыто в пределах одноименного лицензионного участка.

В процессе геологического изучения Ахтинского лицензионного участка на территории Кушнаренковского района Башкирии открыто Абдукаевское нефтяное месторождение с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 в 754 тыс. тонн. При изучении Западно-Кунгакского лицензионного участка в Аскинском районе Башкирии на границе с Пермским краем открыто Анастасьинское нефтяное месторождение, его извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 оцениваются в 229 тыс. тонн.

«Новые открытия стали возможны благодаря повышению эффективности геолого-разведочных работ», — отмечает «Роснефть».

По итогам 2017 года успешность поисково-разведочного бурения составила 84%, превысив показатель 2016 года на треть.

Результаты оперативного подсчета запасов углеводородного сырья по новым месторождениям представлены в ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».

По состоянию на 31 декабря 2016 года извлекаемые запасы нефти и конденсата на балансе АНК «Башнефть» (с учетом дочерних обществ) составляли 537,2 млн тонн по категориям АВ1С1 и 146 млн тонн категории В2С2.