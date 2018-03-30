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Доллар дешевеет к мировым валютам на низких оборотах перед праздником Пасхи
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Доллар дешевеет к мировым валютам на низких оборотах перед праздником Пасхи 

Прайм 1 час назад
Курс доллара по-прежнему снижается к мировым валютам днем на фоне уменьшения объема торгов накануне пасхальных праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.57 мск курс евро к доллару рос до 1,2327 доллара за евро с 1,23 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,2 иены за доллар со 106,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,28% — до 89,9 пункта.
Объем торгов на валютном рынке снижен из-за того, что европейские и американские биржи закрыты в пятницу перед приближающимся праздником Пасхи по григорианскому календарю.
"Доллар снижается к иене, после того как инвесторы сократили свои позиции перед Пасхой", — приводит агентство мнение корпоративного трейдера HiFX Виаша Сримунто (Viash Sreemuntoo).
При этом, как пишет агентство Market Watch, на текущей неделе курс доллара демонстрировал рост на фоне притоков средств, характерных для конца месяца и конца квартала.
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