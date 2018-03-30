Walmart во всем следует за Amazon, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Страховщик оценивается в $37 млрд, так что Walmart придется потратиться. Акции Humana (HUM) уже отреагировали на новость ростом на 10,7% после закрытия в четверг.

В случае приобретения страхового бизнеса Walmart сможет диверсифицировать выручку от ритейла, в котором ему приходится жестко конкурировать с онлайн-магазинами. В результате сделки Walmart получит дополнительно $50 млрд дохода в год к более чем $500 млрд Ритейлер уже присутствует в секторе здравоохранения, владея одной из крупнейших сетей аптек с США , а также несколькими больницами.

Благодаря сделке ритейл-гигант сможет не только нарастить выручку, но и сократить собственные расходы на медицинское страхование сотрудников. Walmart — это самый большой работодатель в США: у него более 1,5 млн сотрудников. По нашим оценкам, компания тратит порядка $15 млрд в год на страхование своих работников, а покупка страхового бизнеса позволит сэкономить как минимум 5% на этих тратах. Повышение эффективности позитивно скажется на конкурентоспособности ритейлера.

Затраты на страхование сотрудников в 2018-м растут на 5%, и многие компании задумываются об экономии и изменении индустрии. Amazon в партнерстве с JPM и Berkshire намерен создать совместный проект в секторе здравоохранения. Планы Walmart по покупке Humana также могут рассматриваться как реакция на усиление конкуренции с Amazon на новом растущем рынке.

Сектор медицинского страхования остается перспективным, поскольку Дональду Трампу пока не удалось изменить систему Obamacare. К тому же демократы имеют высокие шансы на получение большинства в Конгрессе в этом году, и в этом случае попытки изменить систему Обамы зайдут в тупик. Такое развитие событий возможно, учитывая низкий рейтинг одобрения работы Трампа. В феврале его рейтинг составлял лишь 39%, притом что деятельность трех предыдущих президентов после года на этом посту одобряли более 50% американцев. Потенциальные доходы вызывают большой интерес у крупных компаний, поэтому мы считаем, что M&A-активность в этом секторе продолжится. Другими кандидатами на покупку выглядят WellCare Health Plans и Molina Healthcare.

Мы положительно оцениваем возможную сделку для Walmart. Наша целевая цена по акции ритейлера — $104,26.