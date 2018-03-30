RAEX присвоило банку «Форштадт» рейтинг «ruBB+» с «позитивным» прогнозом

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило оренбургскому банку «Форштадт» рейтинг кредитоспособности «ruBB+». По рейтингу установлен «позитивный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства, поддержку рейтингу оказали высокий уровень достаточности капитала банка и его устойчивость к обесценению активов (Н1.0 на 1 февраля 2018 года — 23,7%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 19,7%; запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение более чем 20% остатка ссудной задолженности физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Позитивно на рейтинге отразились приемлемые показатели рентабельности капитала банка (показатель ROE за 2017 год по прибыли после налогообложения без учета СПОД составил 7%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности.

Кроме того, аналитики отмечают высокое качество портфеля ценных бумаг банка и отсутствие по ним обременения, что обеспечивает значительный запас по привлечению дополнительной ликвидности в случае необходимости. Положительное влияние на рейтинг оказали приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля банка, сбалансированность его активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

Давление на рейтинг оказывают стратегические риски банка, обусловленные его недостаточно сильными конкурентными позициями на банковском рынке РФ , говорится в релизе. Также агентство отмечает высокую концентрацию активных операций на связанных с банком сторонах и компаниях, имеющих отдельные признаки юридической или экономической связанности с банком.

Негативное влияние на рейтинг оказало ухудшение качества кредитного портфеля банка (за период с 1 февраля 2017 года по 1 февраля 2018-го доля ссуд III—V категорий качества увеличилась более чем на 17 процентных пунктов до 49% ссудного портфеля), при этом наблюдается сокращение совокупного кредитного портфеля (минус 10% за аналогичный период).

Агентство консервативно оценивает высокую долю гарантий и поручительств III категории качества в портфеле выданных банком поручительств и гарантий и волатильность привлеченных средств физлиц в отдельные месяцы (месячный прирост средств физлиц, включая ИП, составил 8,2% в июне 2017 года).

По информации банка, в 2018 году ожидается постепенное улучшение качества кредитного и гарантийного портфелей как за счет улучшения финансового положения ряда клиентов по итогам 2017 года, так и за счет увеличения портфеля кредитов I—II категорий качества, чем и обусловлен «позитивный» прогноз по рейтингу.