Схема не сработала: тюменский картель упустил контракт на последних минутах торгов

Тюмени антимонопольщики раскрыли картель, работавший на закупках по содержанию дорог. Четыре компании покусились на пятимиллионный тендер, но не учли, что в их схему могут вмешаться другие компании. Власти разыгрывали контракт на содержание мостов, путепроводов и освещения на обходе Тюмени и на обслуживание освещения на протяжении 2017 года.

— Картельщики действовали по заранее обговоренной схеме, но на последних минутах аукциона контракт выиграл добросовестный участник торгов. Сговорщики не достигли цели, но стали фигурантами дела, — рассказали в тюменском УФАС России . — В картель вошли четыре компании: «Тюменьстройбыт», ООО «Строительно-монтажное предприятие-16», ООО МК «Алюр» и ООО «Компания мир визуальные коммуникации» (КМВК).

Фирмы применили одну из схем — «таран». «Алюр» и «КМВК» поочередно снижали цену лота и дошли до нерентабельной — цена контракта упала с пяти миллионов до 1,33 миллионов рублей. Они рассчитывали, что другие компании откажутся от участия. За десять минут до окончания торгов в игру вступил «Тюменьстройбыт» — они указали, что выполнят работы за 2,36 миллиона рублей. На последних минутах в борьбу вступил добросовестный, по мнению УФАС, игрок — ООО «Проектно-строительное предприятие». Компания выиграла торги с предложением в 2 миллиона 624 тысячи рублей, предложения картельщиков признали не соответствующими, а заявки остальных участников проиграли по ценовому предложению.

Своими действиями компании нарушили закон о Защите конкуренции. Специалисты установили, что между организациями была связь — они неоднократно переводили друг другу деньги, брали займы, а у компаний «Тюменьстройбыт» и «Строительно-монтажное предприятие-16», участвовавших в торгах, был один и тот же директор. Эти же две фирмы уже были наказаны за сговор.

В сентябре 2017 года их поймали на торгах. Тогда разыгрывали контракт на содержание объектов электроосвещения автомобильных дорог, мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Аромашевском, Бердюжском, Голышмановском, Омутинском, Юргинском районах Тюменской области . Недавно их наказали — «Тюменьстройбыт» оштрафовали на 582 тысячи рублей, а «Строительно-монтажное предприятие-16» — на 100 тысяч рублей.

Недавно в Тюмени УФАС раскрыло крупный сговор — родственники создали картель и заработали 230 миллионов рублей на поставках медтоваров и оборудования. В начале года тюменский суд оштрафовал несколько компаний, разработавших схему по выигрыванию торгов. Они выиграли контракты на сумму более миллиарда рублей, за сговор их оштрафовали на 260 миллионов рублей.