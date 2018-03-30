Главой временной администрации «АктивКапитал Банка» назначена Анна Самарина 

Анна Самарина занимает должность начальника отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
Заместителем руководителя временной администрации "АктивКапитал Банка" назначен главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
В состав временной администрации вошли специалисты различных отделений ЦБ РФ и Агентства по страхованию вкладов.
Напомним, 29 марта, Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского АО «АктивКапитал Банк» ("АК Банк").
"В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", — указывается в сообщении ЦБ.