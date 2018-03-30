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Бизнесменам в 2017 году выплатили более 86 млрд рублей долга по госконтрактам
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Бизнесменам в 2017 году выплатили более 86 млрд рублей долга по госконтрактам 

Газета.Ru 37 минут назад
Прокуроры в прошлом году добились выплаты бизнесменам свыше 86 млрд руб. долга по муниципальным и государственным контрактам в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
"Массовый характер носили случаи несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В результате прокурорского вмешательства в указанных федеральных округах погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму более 86 млрд руб", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что Генпрокуратурой было решено принять дополнительные меры по организации прокурорского надзора за соблюдением прав инвесторов.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура отказала в проведении более 40% внеплановых проверок бизнеса.
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