Мэрия Самары возьмет кредит, чтоб повысить зарплату бюджетникам

В бюджет Самары перечислили 4,8 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы — 4,6 миллиарда рублей — направят на образовательные нужды, в том числе выплаты классным руководителям и педагогам детских садов. Соответствующие поправки в главный финансовый документ столицы региона утвердили депутаты гордумы.

Также парламентарии учли корректировку плана по налоговым и неналоговым доходам. Собственные доходы города увеличиваются на общую сумму 262 миллиона рублей. Также власти запланировали привлечь кредитные ресурсы коммерческих банков на сумму 90,7 миллиона рублей.

— Хочу акцентировать внимание на том, что решение кредитоваться является оправданным и необходимым для города. В частности, это позволит довести уровень зарплат бюджетников до минимального уровня оплаты труда. Кроме того, властями уже принят ряд мер для сокращения расходов на обслуживание муниципального долга, — прокомментировал председатель гордумы Алексей Дёгтев

Помимо этого бюджетные средства распределили на отлов бездомных животных (5,9 миллиона рублей), оснащение детского сада в Крутых Ключах (3 миллиона рублей), установку пожарной сигнализации в 99 дошкольных учреждениях (5 миллионов рублей), ремонт фасадов зданий и остановок (около 37 миллионов рублей).

Также городские власти оплатят оказание охранных услуг во время проведения чемпионата мира по футболу, реконструкцию четвертой очереди набережной, ремонт фонтана на улице Молодогвардейской, благоустройство парка Металлургов.