Управляющие компании группы «Открытие» подали иски к O1 Group Бориса Минца

Управляющие компании «Навигатор» и «Менеджмент-Консалтинг», входящие в санируемую банковскую группу «Открытие», подали иски в Арбитражный суд Москвы к O1 Group Бориса Минца на общую сумму 4,7 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Навигатор» требует взыскать с O1 Group 4,5 млрд руб., «Менеджмент-Консалтинг» — 167 млн руб.

В O1 Group RNS сообщили, что пока не знают сути претензий.

«На данный момент предмет исков не ясен, копии исковых заявлений мы еще не получали. Мы сможем прокомментировать детали, когда будем владеть информацией», — рассказали в пресс-службе холдинга.