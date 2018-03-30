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Управляющие компании группы «Открытие» подали иски к O1 Group Бориса Минца
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Управляющие компании группы «Открытие» подали иски к O1 Group Бориса Минца 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ведомости
Управляющие компании «Навигатор» и «Менеджмент-Консалтинг», входящие в санируемую банковскую группу «Открытие», подали иски в Арбитражный суд Москвы к O1 Group Бориса Минца на общую сумму 4,7 млрд руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.
Иски зарегистрированы, но еще не приняты к производству. В обоих исках третьими лицами указаны ЦБ и банк «Прайм Финанс». Суть претензий не указана.
«Навигатор» требует взыскать с O1 Group 4,5 млрд руб., «Менеджмент-Консалтинг» — 167 млн руб.
В O1 Group RNS сообщили, что пока не знают сути претензий.
«На данный момент предмет исков не ясен, копии исковых заявлений мы еще не получали. Мы сможем прокомментировать детали, когда будем владеть информацией», — рассказали в пресс-службе холдинга.
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