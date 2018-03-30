Компании группы «Открытие» судятся с O1 Group Бориса Минца

Две компании, управляющие средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) санируемой группы «Открытие», подали иски к О1 Group Limited на общую сумму 4,7 млрд руб. Иски зарегистрированы в картотеке арбитражных дел, но пока не приняты к производству. Суть претензий неизвестна.

УК «Навигатор» намерена взыскать с О1 Group 4,5 млрд руб., «Менеджмент-консалтинг» — 167 млн руб., следует из материалов суда. Третьими лицами по обоим искам заявлены Центробанк и финансирующая активы О1 Group комания « Прайм Финанс ».

«Ведомости» ожидают комментарии О1 Group, «Прайм Финанса» и банка «ФК Открытие» , которому принадлежат обе УК. ЦБ, который забрал «ФК Открытие» и другие компании группы в свой Фонд консолидации банковского сектора, отказался комментировать судебное разбирательство.

«Прайм Финанс» допустила дефолт по выпуску облигаций на 11,75 млрд руб. Компания пытается договориться с держателями этих бумаг о реструктуризации, но пока безуспешно.

«Прайм финанс» в 2013–2016 гг. привлекла на рынке более 21 млрд руб. Выпуск на 11,75 млрд руб. компания разместила в июле 2013 г., а в ноябре 2014 г. на такую же сумму выдала заем компании Stratola Investments. Эта организация также была связана с О1 Group — она вела деятельность в интересах группы Бориса Минца, говорится в сообщении «Эксперт РА» от 2015 г. То же произошло с двумя другими выпусками облигаций «Прайм финанс» на 5 млрд руб.