«Зеленый» путь: «Северный поток-2» учтет «природный фактор» России

"Основные претензии у России к строительству «Северного потока-2» — экологические. В прибрежной части на нашей территории проложил маршрут для «трубы» через заповедную зону. При этом оппонентом "Газпрома" выступал не скандально знаменитый «Гринпис», а Всемирный фонд дикой природы (WWF), который славится своей конструктивной позицией. Фонд не стал требовать категорического запрета проекта, а предложил «Газпрому» обходной маршрут газопровода в обход заповедника.

"Газпром", видимо, спешил с подачей документов и не прислушался к доводам экологов, хотя предложенный маршрут не требовал больших затрат от компании. И внять доводам российской компании было бы целесообразнее. Когда вы работаете с европейцами и пытаетесь их убедить, что проложили лучший маршрут с соблюдением всех стандартов, нужно исключить любые негативные новости. Есть там угроза экологии или нет, минимизировать весь возможный информационный вред необходимо. И в случае с WWF разногласия не спишешь на скандальность оппонента. Вероятно, уместнее всего маршрут было скорректировать изначально", — отмечает эксперт.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщил: ориентировочно летом этого года будет готов пакет документов для вынесения окончательного разрешения от России на строительство «Северного потока-2». Министр сообщил: на данный момент «не только экологические», но и «строительные документы не все готовы». Кроме того, «необходимо получить экологическое разрешение на подводную часть». Пакет документов после подготовки будет внесен в Росприроднадзор для принятия экологического решения по проекту.

"Участие во всей этой истории Минприроды РФ похоже на аппаратную игру. В ближайшее время предстоит назначение нового правительства, и министр с командой, естественно, хотят сохранить свои посты в новом кабмине. Потому «Газпрому» дают скрытый сигнал: лоббируйте для нас продление полномочий, иначе придется ждать результатов уже от новой команды, которая затянет рассмотрение, пока будет принимать дела.

Руководство Минприроды стремится показать, что у него много незавершенных дел и оно сейчас незаменимо. В «Газпроме», думаю, это понимают. И не сомневаются, что выдача положительных заключений по «Северному потоку-2» — всего лишь дело времени. Гораздо больше забот у холдинга с разрешениями по европейской части газопровода", — считает специалист.

"Северный поток-2" и экология

Самыми серьезными противниками строительства «Северного потока-2» стали Вашингтон и Брюссель США открыто лоббируют свои экономические интересы, намереваясь снабжать Европу своим сжиженным природным газом, который существенно дороже российского трубопроводного. Еврокомиссия идет на поводу у американцев, жертвуя интересами Европы в плане экономики и энергобезопасности ради пресловутой «трансатлантической солидарности».

Штаты и вовсе одобрили в декабре 2017 года пакет санкций, ограничивающих возможности для строительства Россией новых газопроводов. Эти рестрикции пока в действие не введены, но сделать это Вашингтон может в любой момент. При этом несколько дней назад Германия , которая станет конечной точкой «Северного потока-2», выдала разрешение на строительство трубопровода.

"Газопровод может нанести какой-то теоретический вред экологии только в ходе работ по его прокладке — уже уложенные под землю и воду трубы в принципе природе не угрожают. «Северный поток-1» это убедительно доказывает уже не первый год. При строительстве на суше будет работать тяжелая техника, которая, возможно, повлияет на экосистему. В случае с акваторией и прокладка «трубы» не страшна — судно-укладчик лишь испугает местную фауну, не более того.

Наибольшие проблемы проекту сейчас может создать Дания , где специально под «Северный поток-2» приняли закон о возможных угрозах национальной безопасности со стороны газопровода. По этом предлогом Копенгаген может запретить прокладку «трубы» в своих территориальных водах. Но на этот счет существует альтернативный план — газопровод пройдет в обход датской акватории.