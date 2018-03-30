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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении Казанского завода синтетического каучука
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Суд ввел процедуру наблюдения в отношении Казанского завода синтетического каучука 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Казанского завода синтетического каучука — одного из крупных предприятий в нефтехимической отрасли России, включенного Минпромторгом в перечень стратегических компаний. Об этом сообщается в материалах суда.
"Ввести наблюдение [в отношении Казанского завода синтетического каучука]", — говорится в материалах.
Иск о собственном банкротстве компания подала 3 мая 2017 года. Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротом дочернюю компанию завода — «КЗСК-Силикон», которую создали для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.
Казанский завод синтетического каучука — одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России, основан в 1936 году. Он выпускает более 160 наименований продукции. Предприятие имеет более 5 тыс. потребителей в России и за рубежом.
Перечень стратегических компаний утвержден указом президента РФ от 4 августа 2004 года. Включение в этот список подразумевает особый порядок приватизации. К стратегическим предприятиям в РФ относят компании, производящие продукцию или выполняющие услуги, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан России.
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