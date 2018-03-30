Арбитраж ввел наблюдение на Казанском заводе синтетического каучука 

КАЗАНЬ, 30 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение ввести процедуру наблюдения на Казанском заводе синтетического каучука. Временным управляюзим должника назначен член СРО «Паритет», пишет business-gazeta.ru.
В прошлом году стало известно, что КЗСК должен был войти в перечень стратегических предприятий страны, так как выпускает уникальную для Минобороны продукцию. Заявление о банкростве руководство предприятия подало еще летом 2017 года.
Казанский завод синтетического каучука ведет свою историю с 1936 года. В настоящее время на предприятии выпускается свыше 160 наименований продукци. Одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли.