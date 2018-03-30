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Арбитраж ввел наблюдение на Казанском заводе синтетического каучука
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Арбитраж ввел наблюдение на Казанском заводе синтетического каучука 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЗАНЬ, 30 марта, ФедералПресс. Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение ввести процедуру наблюдения на Казанском заводе синтетического каучука. Временным управляюзим должника назначен член СРО «Паритет», пишет business-gazeta.ru.
В прошлом году стало известно, что КЗСК должен был войти в перечень стратегических предприятий страны, так как выпускает уникальную для Минобороны продукцию. Заявление о банкростве руководство предприятия подало еще летом 2017 года.
Казанский завод синтетического каучука ведет свою историю с 1936 года. В настоящее время на предприятии выпускается свыше 160 наименований продукци. Одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли.
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