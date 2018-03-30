Арбитраж ввел наблюдение на Казанском заводе синтетического каучука

В прошлом году стало известно, что КЗСК должен был войти в перечень стратегических предприятий страны, так как выпускает уникальную для Минобороны продукцию. Заявление о банкростве руководство предприятия подало еще летом 2017 года.

Казанский завод синтетического каучука ведет свою историю с 1936 года. В настоящее время на предприятии выпускается свыше 160 наименований продукци. Одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли.