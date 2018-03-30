Bloomberg: Китай намерен создать гигантскую судостроительную компанию

Власти КНР выдали предварительное разрешение на слияние двух крупнейших судостроительных китайских компаний — China State Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Эксперты отмечают, что если подобное состоится, появится судостроительный гигант, который сможет превзойти основных конкурентов китайских компаний на данном рынке.

Уточняется, что выручка объединенной компании будет достигать 508 млрд юаней ($81 млрд).

CSSC и CSIC были сформированы в июле 1999 года в рамках плана по увеличению конкуренции и эффективности среди оборонных компаний страны.