Минобороны РФ пытается взыскать с Ярославского судостроительного 1,5 млрд

Информацию опубликовал Арбитражный суд города Москвы . Это уже второй иск ведомства по отношению к заводу. Сумма остается прежней — 506,8 млн рублей.

Первое заявление Министерство обороны России подало в феврале этого года с требованием обязать Ярославский судостроительный завод выплатить неустойку по государственному контракту. Он относится еще к 2014 году. Предприятие должно было изготовить и поставить морской буксир. Контракт подразумевал досудебное урегулирование конфликта в течение 30 дней. Иск поступил от ведомства до окончания этого срока. Тогда судья вернула его истцу.

Второй иск был направлен в суд 12 марта. Как сообщает издание ЯрКуб со ссылкой на директора судостроительного завода Вячеслава Карпова, официальная позиция завода будет сформулирована только к 6 апреля.