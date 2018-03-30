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Минобороны РФ пытается взыскать с Ярославского судостроительного 1,5 млрд
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Минобороны РФ пытается взыскать с Ярославского судостроительного 1,5 млрд 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Информацию опубликовал Арбитражный суд города Москвы. Это уже второй иск ведомства по отношению к заводу. Сумма остается прежней — 506,8 млн рублей.
Первое заявление Министерство обороны России подало в феврале этого года с требованием обязать Ярославский судостроительный завод выплатить неустойку по государственному контракту. Он относится еще к 2014 году. Предприятие должно было изготовить и поставить морской буксир. Контракт подразумевал досудебное урегулирование конфликта в течение 30 дней. Иск поступил от ведомства до окончания этого срока. Тогда судья вернула его истцу.
Второй иск был направлен в суд 12 марта. Как сообщает издание ЯрКуб со ссылкой на директора судостроительного завода Вячеслава Карпова, официальная позиция завода будет сформулирована только к 6 апреля.
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