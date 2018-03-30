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Доходы и расходы бюджета Югры в 2018 будут увеличены
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Доходы и расходы бюджета Югры в 2018 будут увеличены 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Доходы и расходы бюджета Югры в этом году увеличатся на 5,8 млрд рублей и составляют 182,8 млрд Об этом сообщили на заседании окружного парламента.
Как сообщает ugra-news, доходы и расходы на 2019-2020 годы также будут увеличены. Предполагается, что дефицит бюджета в 2019 году уменьшится на 1,3 млрд, а в 2020 году останется неизменным.
Отметим, что расходы увеличатся за счет выросших налоговых поступлений, федерального бюджета, спонсорских средств и ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Средства, в основном, направят на развитие здравоохранения, а также сферы образования и социальной поддержки. Так, в новом году комфортным жильем обеспечат детей-сирот и представителей КМНС. Дополнительное финансирование задействуют для развития культуры, спорта и транспортной системы, а также на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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