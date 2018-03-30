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В Счетной палате отметили двухзначные темпы роста зарплат в этом году
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В Счетной палате отметили двухзначные темпы роста зарплат в этом году 

Российская Газета 32 минуты назад
Реальная заработная плата за январь-февраль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10,5 процента, сообщили в Счетной палате. В первые два месяца прошлого года рост составлял только 0,9 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы за первые два месяца этого года выросли на 2,5 процента. До этого в течение года они снижались.
В феврале этого года по сравнению с февралем прошлого реальные доходы выросли сразу на 4,4 процента. Это самый высокий показатель с августа 2014 года, отмечено в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-февраль 2018 года, подготовленном Счетной палатой.
При этом инфляция в феврале этого года продолжила замедляться и составила за месяц 0,2 процента. Такой же показатель был зафиксирован и в прошлом году.
Продовольственные товары за январь-февраль этого года в целом подорожали на 0,9 процента в основном за счет удорожания плодоовощной продукции (на 7,2 процента с начала года). Стоимость непродовольственных товаров с начала года выросла на 0,4 процента.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в январе-феврале этого года составили 1,24 триллиона рублей и почти сравнялись с доходами от продажи нефти и газа — 1,29 триллиона рублей. При этом, средняя цена на нефть марки «Юралс» в феврале 2018 года снизилась по сравнению с январем на 5,45 доллара США.
По состоянию на 1 марта 2018 года сложился профицит федерального бюджета в сумме 226,48 миллиарда рублей, отметили в Счетной палате.
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