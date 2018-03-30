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S&P повысило рейтинги компании «ВТБ Страхование» до «BBB-»
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S&P повысило рейтинги компании «ВТБ Страхование» до «BBB-» 

АиФ Владимир 1 час назад
Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочные кредитные рейтинги компании «ВТБ Страхование» в национальной и иностранной валютах до «BBB-». Прогноз по рейтингу — «стабильный».
Изменение рейтингов компании «ВТБ Страхование» связано с повышением аналогичных рейтингов акционера страховой компании — банка ВТБ, которые, в свою очередь, были пересмотрены после повышения суверенного кредитного рейтинга России со спекулятивного BB+ до инвестиционного уровня BBB-.
Основу бизнеса компании «ВТБ Страхование» составляют добровольные виды страхования. Компания занимает ведущие позиции в сегменте страхования от несчастных случаев, в страховании финансовых рисков, а также на рынке страхования имущества физических и юридических лиц, страхования ответственности, авиакаско и каско водных судов, входящего перестрахования и ДМС.
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