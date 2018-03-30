Минстрой ожидает заключение 50 «коробочных решений» по концессиям в 2018 г 

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. В 33 регионах страны в 2018 году планируется заключить 50 «коробочных решений» по концессиям в строительстве, сообщил в пятницу во время коллегии Минстроя РФ министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Как отметил он, для стимулирования притока в строительную отрасль частных инвестиций Минстрой совместно со Сбербанком сформировал так называемое «коробочное решение», предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.
"В этом году мы прогнозируем заключение порядка 50 таких соглашений в 33 регионах страны", — сказал Мень.
Министр отметил, что 21 из этих кредитов (на сумму порядка 14,5 миллиардов рублей) находятся в высокой стадии готовности.
Ранее он также сообщил, что порядка 8% от общего количества концессионных соглашений в строительстве по сути являются договорами аренды.
В феврале замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис говорил о том, что концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 миллионов человек, а объем инвестиций составляет 257 миллиардов рублей.