Ещё
Минстрой ожидает заключение 50 «коробочных решений» по концессиям в 2018 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой ожидает заключение 50 «коробочных решений» по концессиям в 2018 г 

РИА Недвижимость 22 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. В 33 регионах страны в 2018 году планируется заключить 50 «коробочных решений» по концессиям в строительстве, сообщил в пятницу во время коллегии Минстроя РФ министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Как отметил он, для стимулирования притока в строительную отрасль частных инвестиций Минстрой совместно со Сбербанком сформировал так называемое «коробочное решение», предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.
"В этом году мы прогнозируем заключение порядка 50 таких соглашений в 33 регионах страны", — сказал Мень.
Министр отметил, что 21 из этих кредитов (на сумму порядка 14,5 миллиардов рублей) находятся в высокой стадии готовности.
Ранее он также сообщил, что порядка 8% от общего количества концессионных соглашений в строительстве по сути являются договорами аренды.
В феврале замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис говорил о том, что концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 миллионов человек, а объем инвестиций составляет 257 миллиардов рублей.
РИА Недвижимость: последние новости
"Российский капитал" подал иск к компаниям группы "Сумма" на 3,1 млрд руб Самые дорогие относительно "вторички" новостройки в России находятся в Чите "Дом.РФ" снизил ориентир купона по облигациям на 15 млрд руб до 6,7-6,8%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»132
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию557
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»130
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги64
Обнаженка глазами робота36
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение