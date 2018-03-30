Минстрой ожидает заключение 50 «коробочных решений» по концессиям в 2018 г

Как отметил он, для стимулирования притока в строительную отрасль частных инвестиций Минстрой совместно со Сбербанком сформировал так называемое «коробочное решение», предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.

"В этом году мы прогнозируем заключение порядка 50 таких соглашений в 33 регионах страны", — сказал Мень.

Министр отметил, что 21 из этих кредитов (на сумму порядка 14,5 миллиардов рублей) находятся в высокой стадии готовности.

Ранее он также сообщил, что порядка 8% от общего количества концессионных соглашений в строительстве по сути являются договорами аренды.