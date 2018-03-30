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Объем продаж изданий ИД «Аргументы и факты» в отделениях почты вырос на 10%
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Объем продаж изданий ИД «Аргументы и факты» в отделениях почты вырос на 10% 

Аргументы и Факты 50 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Общий объем розничных продаж газет и журналов в почтовых отделениях за год составил 4,9 млрд рублей.
При этом рост наблюдается на фоне общего падения газетно-журнальной розницы. По данным АРПП, розничная продажа газет и журналов в РФ в прошлом году упала на 10%.
По словам замглавы Почты России по почтовому бизнесу Инессы Галактионовой, для поддержки печатных СМИ ведется системная работа по развитию розничных продаж газет и журналов, а также принимаются меры для популяризации чтения.
Напомним, в этом году «АиФ» исполняется 40 лет. Газета является одним из самых популярных массовых изданий в стране. В 1990 году она попала в Книгу рекордов Гиннеса, тираж «АиФ» на тот момент составил 33,5 млн экземпляров. На сегодняшний день ее тираж составляет 2,2 млн экземпляров.
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