Объем продаж изданий ИД «Аргументы и факты» в отделениях почты вырос на 10%

Общий объем розничных продаж газет и журналов в почтовых отделениях за год составил 4,9 млрд рублей.

При этом рост наблюдается на фоне общего падения газетно-журнальной розницы. По данным АРПП, розничная продажа газет и журналов в РФ в прошлом году упала на 10%.

По словам замглавы Почты России по почтовому бизнесу Инессы Галактионовой, для поддержки печатных СМИ ведется системная работа по развитию розничных продаж газет и журналов, а также принимаются меры для популяризации чтения.