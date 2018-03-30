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В Орловской области обнародовали данные о бизнесменах
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В Орловской области обнародовали данные о бизнесменах 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области зарегистрировано более 9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации на начало 2018 года количество субъектов малого и среднего бизнеса составила 9226. Среди них 74 средних предприятий, 987 малых предприятий и 8165 микропредприятий. Количество ИП составляет 17512. Малые и средние предприятия составили 60,5% от числа всех хозяйствующих субъектов региона, что на 5% больше, чем в 2017 году.
В 2018 году на базе регионального МФЦ планируется создание окон «МФЦ для бизнеса», где предприниматели смогут получить более 50 государственных и муниципальных услуг.
Также планируется создание единого Центра оказания услуг для бизнеса на базе банка, обеспечивающего бизнесменов полным спектром услуг: государственных, муниципальных, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансово-кредитных, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло— и электроснабжения.
Продолжается работа по привлечению средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства. Финансирование будет направлено на увеличение капитализации фонда микрофинансирования, развитие центра поддержки предпринимательства, центра кластерного развития и центра экспорта. Около 10% от средств федеральной субсидии направят на микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства Мценска.
Сообщение В Орловской области обнародовали данные о бизнесменах появились сначала на РИА 57.
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