Мень сообщил об объеме концессий в ЖКХ

Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что объем концессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 января 2018 года составил 257 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

"По предварительным данным, на 1 января 2018 года в сфере ЖКХ заключено 1831 концессионное соглашение. Общий объем инвестиций, предусмотренный в рамках действующих концессионных соглашений, составил более 257 млрд руб. ", — сказал Мень.

Уточняется, что в 2017 году было заключено около 300 соглашений на 50 млрд руб.