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Мень сообщил об объеме концессий в ЖКХ
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Мень сообщил об объеме концессий в ЖКХ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минстроя Михаил Мень заявил, что объем концессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 января 2018 года составил 257 млрд руб. Об этом сообщает RNS.
"По предварительным данным, на 1 января 2018 года в сфере ЖКХ заключено 1831 концессионное соглашение. Общий объем инвестиций, предусмотренный в рамках действующих концессионных соглашений, составил более 257 млрд руб. ", — сказал Мень.
Уточняется, что в 2017 году было заключено около 300 соглашений на 50 млрд руб.
Ранее сообщалось, что ввод жилья в России составил почти 80 млн квадратных метров за год.
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