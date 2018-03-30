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Добыча газа на Гронинген в Нидерландах может быть прекращена: позитивно для «Газпрома» и «Новатэка», — Аналитики ВТБ Капитал
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Добыча газа на Гронинген в Нидерландах может быть прекращена: позитивно для «Газпрома» и «Новатэка», — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 39 минут назад
Фото: Прайм
Такое решение связано с серией землетрясений в районе месторождения. Согласно данным Bloomberg, на котировках спотовых и форвардных контрактов на газ решение голландских властей не отразилось.
По нашим оценкам, если в качестве компенсации сокращения добычи на месторождении Гронинген Газпрому удастся увеличить экспорт газа в Европу, то исходя из текущих котировок фьючерсов на газ это обеспечит прирост EBITDA компании на 1–1,5% в 2019–2020 гг. и на 2–3% в 2021–2022 гг. В нашей модели мы пока не учитываем возможное увеличение поставок, создающее положительный риск для нашего текущего прогноза. Между тем в долгосрочной перспективе постепенное сокращение добычи газа в Европе могло бы способствовать росту цен на газ, что позитивно отразится на показателях Газпрома и Новатэка (за счет увеличения экспорта СПГ в Европу).
С точки зрения долгосрочной перспективы мы расцениваем данную новость как позитивную для обеих компаний.
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