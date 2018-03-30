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Сбербанк инвестирует около 20 млрд рублей в модернизацию ЖКХ в 33 регионах
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Сбербанк инвестирует около 20 млрд рублей в модернизацию ЖКХ в 33 регионах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует инвестировать порядка 20 млрд рублей в 50 проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 33 регионах России, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк совместно с экспертами Минстроя подготовил специальные кредитные решения, предусматривающие стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов. Отмечается, что более 20 «коробочных» кредитов объемом порядка 14,5 млрд рублей находятся в высокой стадии готовности.
"Для стимулирования притока частных инвестиций в инфраструктуру ЖКХ нужны универсальные, типовые решения, без которых финансирование не работает, это международный тренд, — цитирует пресс-служба слова старшего управляющего директора, директора управления по работе с клиентами РГС Сбербанка Михаила Чачина. — При этом необходимо радикально повышать привлекательность рынка для инвесторов. Это паритетная ответственность всех сторон — Минстроя РФ, субъектов РФ и банков".
По информации Минстроя, концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 млн человек, а объем инвестиций составляет 257 млрд рублей.
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 Ещё 6 источников 
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