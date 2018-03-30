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ТНС энерго Ростов-на-Дону в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 150,2 млн рулей
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ТНС энерго Ростов-на-Дону в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 150,2 млн рулей 

Деловое сообщество 41 минуту назад
Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, существенное сокращение чистой прибыли в 2017 году произошло в связи со снижением службой по тарифам Ростовской области сбытовой надбавки. Ее средний показатель уменьшился на 3,19% по сравнению с 2016 годом.
При этом стоимость покупки электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках выросла на 8,43%, стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям — на 5,56%.
"Поскольку цена на электроэнергию состоит из цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке, тарифа инфраструктуры, тарифа на услуги по передаче и сбытовой надбавки, то в 2017 году средняя цена для всех групп потребителей увеличилась на 6,68% по сравнению с 2016 годом, и, соответственно, увеличилась выручка компании", — сказал представитель пресс-службы.
Основные финпоказатели ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (в тыс. рублей):
2017г
2016г
Выручка
47 873 150  45 392 917  Себестоимость продаж
25 529 928  23 547 191  Валовая прибыль
22 343 222  21 845 726  Прибыль от продаж
1 125 047  1 353 043  Прибыль до налогообложения
245 827  6 421  Чистая прибыль
150 182  227 640  Кредиторская задолженность ПАО уменьшилась с 6,6 млрд рублей на 31 декабря 2016 года до 5,3 млрд рублей на 31 декабря 2017 года, дебиторская задолженность — с 11,8 млрд рублей до 10,8 млрд рублей соответственно.
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. Компания находится под управлением ГК «ТНС энерго»
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