ТНС энерго Ростов-на-Дону в 2017 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 150,2 млн рулей 

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, существенное сокращение чистой прибыли в 2017 году произошло в связи со снижением службой по тарифам Ростовской области сбытовой надбавки. Ее средний показатель уменьшился на 3,19% по сравнению с 2016 годом.
При этом стоимость покупки электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках выросла на 8,43%, стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям — на 5,56%.
"Поскольку цена на электроэнергию состоит из цены на покупку электроэнергии (мощности) на оптовом рынке, тарифа инфраструктуры, тарифа на услуги по передаче и сбытовой надбавки, то в 2017 году средняя цена для всех групп потребителей увеличилась на 6,68% по сравнению с 2016 годом, и, соответственно, увеличилась выручка компании", — сказал представитель пресс-службы.
Основные финпоказатели ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (в тыс. рублей):
2017г
2016г
Выручка
47 873 150 45 392 917 Себестоимость продаж
25 529 928 23 547 191 Валовая прибыль
22 343 222 21 845 726 Прибыль от продаж
1 125 047 1 353 043 Прибыль до налогообложения
245 827 6 421 Чистая прибыль
150 182 227 640 Кредиторская задолженность ПАО уменьшилась с 6,6 млрд рублей на 31 декабря 2016 года до 5,3 млрд рублей на 31 декабря 2017 года, дебиторская задолженность — с 11,8 млрд рублей до 10,8 млрд рублей соответственно.
"ТНС энерго Ростов-на-Дону" является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области. Компания находится под управлением ГК «ТНС энерго»