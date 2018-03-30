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«Татнефть»: рекомендация по привилегированным акциям повышена до «покупать», — Аналитики ВТБ Капитал
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«Татнефть»: рекомендация по привилегированным акциям повышена до «покупать», — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 34 минуты назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль примерно соответствует нашему прогнозу, но ниже ожиданий рынка. Цена реализации нефтепродуктов оказалась выше, а коммерческие, общие и административные расходы — ниже, чем мы ожидали, что дает основание повысить оценку прогнозной цены обыкновенных и привилегированных акций компании до 10,4 долл. и 9,0 долл. соответственно (полная доходность — 6% и 26% соответственно).
Исходя из этого, в отношении обыкновенных акций Татнефти мы подтверждаем рекомендацию Держать, а рекомендацию по привилегированным акциям повышаем с Держать до Покупать.
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