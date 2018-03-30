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Наследник взыскал тройной гонорар с юрфирмы «Юстиция», оплошавшей в суде
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Наследник взыскал тройной гонорар с юрфирмы «Юстиция», оплошавшей в суде 

Legal.Report 2 часа назад
Хамовнический суд Москвы взыскал тройной гонорар с юридической фирмы, не выполнившей обязательств по представлению интересов клиента в суде по наследственному делу.
ООО «Юстиция», официально расположенное на ул. Ефремова в Москве, заключило с клиентом договор об оказании юридических услуг. Компания обязалась представлять его интересы по вопросу установления факта принятия наследства. Дело должно было рассматриваться в Головинском суде столицы.
За эти услуги клиент заплатил 32 000 руб. Однако юрфирма свои обязательства не выполнила. По требованию наследника его договор с компанией был расторгнут, но деньги «Юстиция» не вернула.
По результатам рассмотрения иска клиента Хамовнический суд принял решение взыскать с юрфирмы уплаченные по договору 32 000 руб., неустойку в 32 000 руб., компенсацию морального вреда в 5000 руб. и штраф за неудовлетворение требований потребителя в 34 500 руб. Всего юристы обязаны выплатить клиенту 103 000 руб.
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