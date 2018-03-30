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Кличко ненавидел снег и наполнял карманы
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Кличко ненавидел снег и наполнял карманы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об свидетельствуют данные главы КГГА в реестре электронных деклараций.
За 2017 год мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 4.94 миллиона гривен доходов.
Среди доходов столичного градоначальника также указана заработная плата, которая за минувший год составила 186,6 тысяч гривен, подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета — 11,6 тысяч гривен и банковские проценты — 212 гривен.
На банковских счетах Кличко хранит 1 тысячу евро, 1,2 тысячи долларов и 130 тысяч гривен. Наличными у мэра имеется 29,5 тысяч евро и 18,1 тысячи долларов.
Кроме того, Кличко указал в декларации, что одолжил третьим лицам 8,4 миллиона евро и 697,6 тысяч долларов.
Также Кличко владеет французскими каминными часами XIX века, 7 элитными наручными часами и роялем Yamaha.
Как заявлял изданию Ukraina.ru экономист Александр Охрименко, на плохих дорогах и уборке снега чиновники делают неплохие деньги посредством откатов.
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