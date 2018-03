Китай создаст гиганта судостроения 

Фото: EPA/WU HONG

Совокупная выручка двух компаний составляет 508 млрд юаней ($81 млрд). Они производят различную продукцию, начиная от авианосцев для военно-морских сил Китая до судов для перевозки контейнеров, нефти и газа для коммерческих компаний.

В результате слияния будет создан гигант, годовая выручка которого более чем в два раза превысит совокупную выручку южнокорейских Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. Это три крупнейших в мире судостроителя по рыночной стоимости.