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Китай создаст гиганта судостроения
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Китай создаст гиганта судостроения 

Вести Экономика 28 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Правительство Китая работает над планом объединения двух крупнейших судостроительных компаний для создания гиганта отрасли, который затмит своих южнокорейских конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/WU HONG
Госсовет КНР дал предварительное согласие на слияние China State Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC), утверждают собеседники агентства.
Совокупная выручка двух компаний составляет 508 млрд юаней ($81 млрд). Они производят различную продукцию, начиная от авианосцев для военно-морских сил Китая до судов для перевозки контейнеров, нефти и газа для коммерческих компаний.
Многие детали еще должны быть утверждены министерствами и регулирующими органами, отмечают источники. Обе компании имеют дочерние компании, акции которых торгуются на фондовых биржах в Шанхае и Гонконге.
В результате слияния будет создан гигант, годовая выручка которого более чем в два раза превысит совокупную выручку южнокорейских Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. Это три крупнейших в мире судостроителя по рыночной стоимости.
Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., структура CSSC, была первой верфью в Китае, которая построила танкер для перевозки сжиженного природного газа.
CSIC был первым судостроителем, построившим супертанкер для транспортировки нефти.
CSSC также планирует спроектировать и построить круизное судно.
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