Китай создаст гиганта судостроения

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Правительство Китая работает над планом объединения двух крупнейших судостроительных компаний для создания гиганта отрасли, который затмит своих южнокорейских конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/WU HONG

Госсовет КНР дал предварительное согласие на слияние China State Shipbuilding Corp. (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC), утверждают собеседники агентства.

Совокупная выручка двух компаний составляет 508 млрд юаней ($81 млрд). Они производят различную продукцию, начиная от авианосцев для военно-морских сил Китая до судов для перевозки контейнеров, нефти и газа для коммерческих компаний.

Гонконге. Многие детали еще должны быть утверждены министерствами и регулирующими органами, отмечают источники. Обе компании имеют дочерние компании, акции которых торгуются на фондовых биржах в Шанхае

В результате слияния будет создан гигант, годовая выручка которого более чем в два раза превысит совокупную выручку южнокорейских Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. Это три крупнейших в мире судостроителя по рыночной стоимости.

Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., структура CSSC, была первой верфью в Китае, которая построила танкер для перевозки сжиженного природного газа.

CSIC был первым судостроителем, построившим супертанкер для транспортировки нефти.

CSSC также планирует спроектировать и построить круизное судно.