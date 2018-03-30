ФАС получила ходатайство Japan Tobacco о покупке «Донского табака» 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство Japan Tobacco о приобретении российского производителя табачных изделий «Донской табак», сообщил RNS начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
По его словам, ФАС намерена внимательно изучить эту сделку, а максимальный срок рассмотрения ходатайства может достигать трех месяцев. После рассмотрения ФАС примет одно из трех решений, которые установлены Законом о защите конкуренции.
«Экономическая концентрация в табачной сфере крайне высока, «Донской табак» — российская компания, которая занимает значительную долю рынка, и как показывают наши исследования, эта доля росла каждый год», — сказал Мишеловин.
Он также отметил, что табачная отрасль развивается в условиях жесткого государственного контроля.
«Количество игроков на рынке счётное и мы понимаем, что в таких условиях выживают сильнейшие, в этом случае — глобальные транснациональные компании. Поэтому мы изучим представленные документы очень внимательно и примем взвешенное решение в установленный законом срок», — добавил он.
Ранее JTI сообщила о достижении договоренностей о покупке «Донского табак», сумма сделки может составить около 90 млрд рублей ($1,6 млрд).