ФАС получила ходатайство Japan Tobacco о покупке «Донского табака»

По его словам, ФАС намерена внимательно изучить эту сделку, а максимальный срок рассмотрения ходатайства может достигать трех месяцев. После рассмотрения ФАС примет одно из трех решений, которые установлены Законом о защите конкуренции.

«Экономическая концентрация в табачной сфере крайне высока, «Донской табак» — российская компания, которая занимает значительную долю рынка, и как показывают наши исследования, эта доля росла каждый год», — сказал Мишеловин.

Он также отметил, что табачная отрасль развивается в условиях жесткого государственного контроля.

«Количество игроков на рынке счётное и мы понимаем, что в таких условиях выживают сильнейшие, в этом случае — глобальные транснациональные компании. Поэтому мы изучим представленные документы очень внимательно и примем взвешенное решение в установленный законом срок», — добавил он.

Ранее JTI сообщила о достижении договоренностей о покупке «Донского табак», сумма сделки может составить около 90 млрд рублей ($1,6 млрд).