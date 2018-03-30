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Выручка «Высокоточных комплексов» в 2017 году увеличилась на 28% — почти до 170 млрд рублей
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Выручка «Высокоточных комплексов» в 2017 году увеличилась на 28% — почти до 170 млрд рублей 

Rambler News Service 29 минут назад
Фото: Ростех
Выручка российского холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в 2017 году составила 169,6 млрд рублей, что на 28% выше аналогичного показателя 2016 года в 132,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Прибыль холдинга в прошедшем году также увеличилась на 9,5% и составила 17,3 млрд рублей. Кроме того, в «Ростехе» отметили, что объем экспортных поставок «Высокоточных комплексов» в 2017 году более чем в два раза превысил показатель предшествующего года.
«Предприятия холдинга показали высокую эффективность как в части поставок по линии Минобороны, так и в части экспорта российских вооружений. Первое место по поставленной на экспорт продукции удерживает ЗРПК «Панцирь-С1», доля которого в экспорте холдинга достигает 35%», — заявил индустриальный директор кластера Вооружение Сергей Абрамов.
В 2017 году холдинг поставил в российским вооруженным силам новейшие образцы вооружений, военной и специальной техники: «Искандер-М», «Панцирь-С», «Верба», «Хризантема-С», «Бахча-У», а также успешно завершил государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник». Рост объема гособоронзаказа в 2018 году составит 18%, добавили в компании.
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