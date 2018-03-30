Ещё
Жители Подмосковья уплатили около 94,4 млрд руб по имущественным налогам в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Подмосковья уплатили около 94,4 млрд руб по имущественным налогам в 2017 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Физические и юридические лица Подмосковья уплатили в 2017 году порядка 94,4 миллиарда рублей по имущественным налогам, сообщил в пятницу в ходе пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя управления ФНС России по Московской области Александр Комзов.
«На 31 декабря 2017 года граждане Московской области за 2016 год, физические и юридические лица, уплатили по всем имущественным налогам порядка 94,4 миллиарда рублей, из них налогоплательщики-физлица уплатили транспортный налог на сумму около 11,9 миллиарда, земельный налог — около 10,4 миллиарда рублей, налог на имущество — около 4,6 миллиарда рублей», — сказал Комзов.
По его словам, имущественные налоги — стабильный источник формирования региональных местных бюджетов, формируют пятую часть всех налоговых поступлений усредненного бюджета региона.
«Федеральной налоговой службой по Московской области, региональным управлением было направлено 4,8 миллиона сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для подмосковных налогоплательщиков за 2016 год, из них порядка 900 тысяч сводных налоговых уведомлений были размещены в личных кабинетах налогоплательщиков в интернет-сервисе», — подчеркнул Комзов.
РИАМО: последние новости
Михаил Путин стал зампредом правления «Газпрома» Экономический эффект от модернизации МНПЗ составил 1,3 млрд рублей в 2017 году В Ленинском районе приступили к строительству двух 25‑этажных домов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена307
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе51
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги107
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение