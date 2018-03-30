Жители Подмосковья уплатили около 94,4 млрд руб по имущественным налогам в 2017 году

«На 31 декабря 2017 года граждане Московской области за 2016 год, физические и юридические лица, уплатили по всем имущественным налогам порядка 94,4 миллиарда рублей, из них налогоплательщики-физлица уплатили транспортный налог на сумму около 11,9 миллиарда, земельный налог — около 10,4 миллиарда рублей, налог на имущество — около 4,6 миллиарда рублей», — сказал Комзов.

По его словам, имущественные налоги — стабильный источник формирования региональных местных бюджетов, формируют пятую часть всех налоговых поступлений усредненного бюджета региона.

«Федеральной налоговой службой по Московской области, региональным управлением было направлено 4,8 миллиона сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для подмосковных налогоплательщиков за 2016 год, из них порядка 900 тысяч сводных налоговых уведомлений были размещены в личных кабинетах налогоплательщиков в интернет-сервисе», — подчеркнул Комзов.